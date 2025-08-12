München (ots) -- Panagiota Petridou moderiert die neuen Folgen "Dinge gibt's..!", zu Gast sind u.a. Danni Büchner, Paul Janke und Gülcan Kamps- Neue Folgen "Genial daneben" mit Ingo Appelt, Michael Kessler und vielen weiteren- Ab dem 1. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Ab dem 1. September heißt es immer montags bei RTLZWEI wieder: Kopf einschalten und mitraten! Denn gleich zwei beliebte Shows gehen in eine neue Runde. Mit neuen Folgen von "Genial daneben" kehrt die Kultshow mit Hugo Egon Balder zurück - inklusive zahlreicher Promi-Gäste und schräger Fragen. Direkt im Anschluss feiert die Schätz-Show "Dinge gibt's..!" ihr Comeback. Drei Promi-Duos treten dabei gegeneinander an und raten den Wert kurioser Gegenstände. Moderiert wird der Ratespaß in den neuen Folgen von Panagiota Petridou. Neue Folgen "Genial daneben" und "Dinge gibt's..!" - ab dem 1. September immer montags ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Rätselhafte Fragen, schräge Erklärungen und kuriose Schätzobjekte - RTLZWEI lädt wieder zum Mitraten ein! Ab sofort dürfen sich Zuschauende auf frische Ausgaben von gleich zwei beliebten Shows freuen: "Genial daneben" kehrt mit neuen Folgen und hochkarätigen Gästen zurück, gefolgt vom witzigen Schätzduell "Dinge gibt's..!", das unterhaltsame Einblicke in den (nicht immer) alltäglichen Wert von Gegenständen und Dienstleistungen bietet.Den Anfang macht "Genial daneben" um 20:15 Uhr. Hier stellen sich Promis den skurrilen Fragen des Publikums. In der neuen Folge versuchen Ingo Appelt, Helene Bockhorst und Michael Kessler, gemeinsam mit den "Stammrätslern" Hella von Sinnen und Wigald Boning, den schrägen Fragen von Moderator Hugo Egon Balder auf den Grund zu gehen. Wie immer ist dabei weniger Fachwissen als Fantasie, Humor und Schlagfertigkeit gefragt - und genau die liefern die Gäste in gewohnt unterhaltsamer Manier.Im Anschluss heißt es: "Dinge gibt's..!". In jeder Folge der Rätsel-Show treten drei prominente Zweierteams gegeneinander an und müssen den Preis ungewöhnlicher Gegenstände und Dienstleistungen erraten. Oder hätten Sie gewusst, wie viel für die private Telefonnummer von Taylor Swift gezahlt wurde? Und wie viel Geld muss man für das teuerste Lakritz der Welt hinlegen? Wer clever setzt und die anderen Rate-Teams am besten ausspielt, gewinnt den "Dinge gibt's..!"-Champion-Pokal. Moderiert wird der wilde Ratespaß von Panagiota Petridou. Mit dabei sind unter anderem Paul Janke, Daniela Büchner, Gülcan Kamps und Joey Kelly.Neue Folgen "Genial daneben" und "Dinge gibt's..!" - ab dem 1. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Produziert wird "Genial daneben" von Constantin Entertainment GmbH und "Dinge gibt's..!" von Fernsehmacher GmbH & Co. KG.Über "Genial daneben":In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.Über "Dinge gibt's..!":Drei Promi-Duos, eine skurrile Auswahl an Gegenständen und Dienstleistungen aus dem mehr oder weniger alltäglichen Leben und wildes Rätselraten: "Dinge gibt's..!" lässt bekannte Gesichter in Zweierteams gegeneinander antreten und den Wert der ihnen präsentierten Dinge schätzen. Wer den höchsten Wert setzt, macht den Stich. Das Team mit den meisten Stichen holt am Ende den Sieg - doch was kostet eigentlich eine Keramikvase, eine seltene Briefmarke oder ein Privatkonzert von Helene Fischer? Moderiert wird die Show von Panagiota Petridou.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6094964