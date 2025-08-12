www.bernecker.info

Die Aktie des kalifornischen Biotechunternehmens steht nach kräftiger Erholung nun am Niveau des vor zehn Jahren markierten Allzeithochs. Analysten von BofA Securities schätzen die Chance für einen Ausbruch positiv ein, denn nach Quartalszahlen haben sie das Kursziel für GILEAD von 126 auf 140 $ hochgesetzt. Bei einem leicht ausgebauten Umsatz von 7,08 Mrd. $ (+1,8 %) betrug der Gewinn je Aktie 1,56 gegenüber 1,29 $ vor einem Jahr. Bereinigt waren es 2,01 $, womit der Konsens um 5 Cent geschlagen wurde.Für die aktuell positive Entwicklung bei GILEAD sorgen insbesondere die HIV-Medikamente Biktarvy und Descovy. Die Aussichten für andere Mittel, insbesondere Veklury (bei Covid), haben sich hingegen teils verschlechtert. Das Meinungsbild zu GILEAD SCIENCES bleibt uneinheitlich, was die Kursziele anderer Banken belegen (z. B. 112 $ von UBS). Statt eines sofortigen Durchmarschs der Aktie ist mit einem Rücksetzer in den Kursbereich 110 bis 115 $ zu rechnen.Im Chartvergleich: GILEAD (Börsenwert 150 Mrd. $) mit übermächtiger JOHNSON & JOHNSON (419 Mrd. $) und geschrumpftem Mitbewerber PFIZER (140 Mrd. $).Helmut Gellermann