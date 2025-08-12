Die INDUS Holding AG ("INDUS") hat ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 vorgelegt, die einen leichten Umsatzüberraschungseffekt, jedoch deutlichen Margendruck in allen Segmenten zeigen. Während der Umsatz die Erwartungen übertraf, blieb die Profitabilität hinter den Prognosen zurück und der Free Cashflow enttäuschte. Dennoch bleibt der Auftragseingang robust, weshalb das Management seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt hat. Da die M&A-Strategie weiter umgesetzt wird und der Auftragseingang im Gesundheitsbereich stabil bleibt, bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 33,00 EUR, was ein attraktives Aufwärtspotenzial von 40 % bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/indus-holding-ag
