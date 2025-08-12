München (ots) -Kooperation mit Zuschauer:innen-Mehrwert: Joyn und BurdaForward schließen eine langfristige Partnerschaft. In den Programmhinweisen von TVSpielfilm.de sowie TVToday.de ist der ProSiebenSat.1-Superstreamer für die Nutzer:innen künftig erste Anlaufstelle für Live-TV-Streaming. Beide Programmmarken des Publishing-Hauses BurdaForward verlinken exklusiv direkt aus dem Browser zu Joyn und bieten den Zuschauer:innen so ein nahtloses Nutzungserlebnis. Schritt für Schritt wird diese Direktverlinkung auch auf die Mobile-Apps ausgerollt.Benjamin Risom, Chief Product Officer bei ProSiebenSat.1: "Joyn, TVSpielfilm und TVToday sind ein wahres TV- und Streaming-Trio Infernale und bieten mit ihrer Partnerschaft den Zuschauer:innen einen klaren Mehrwert: Mit nur einem Klick können diese künftig bequem und kostenlos eintauchen ins Livestreaming ihrer Lieblingssender und ihre Lieblingsprogramme auf Joyn, egal, ob am Rechner oder auch von unterwegs. Eine intuitive User-Experience für die TVSpielfilm- und TVToday-User:innen und neue Zielgruppen für Joyn - ein klassischer Win-Win also."Thomas-Frederik Mannke, Executive Director TVSpielfilm+ bei BurdaForward:"Mit Joyn als Partner machen wir aus unserem marktführenden TV- und Streaming-Guide ein echtes Entertainment-Portal: Unsere Nutzer:innen können ab sofort nicht nur entdecken, was läuft, sondern direkt ins Live-Programm starten, ob Fußballabend, Lieblingsserie oder Nachrichtensendung: nur ein Klick genügt - einfach, schnell und kostenlos. Diese nahtlose Verbindung von Orientierung und Streaming ist ein echter Gamechanger für alle, die Fernsehen neu erleben wollen."Pressekontakt:Eva GradlCvD Communications JoynTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127eva.gradl@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6095097