Original-Research: q.beyond - von Montega AG



12.08.2025 / 10:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu q.beyond Unternehmen: q.beyond ISIN: DE0005137004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.08.2025 Kursziel: 1,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Christoph Hoffmann

Q2-Zahlen zeigen gute Consulting-Entwicklung



q.beyond hat gestern die Q2-Zahlen veröffentlicht, die sich im Rahmen der Erwartungen befanden und die positive Entwicklung bestätigten.



[Tabelle]



Deutliche Verbesserung beim Konzern-Ergebnis: Bei Erlösen von 44,4 Mio. EUR im zweiten Quartal (-6,1% yoy), setzte q.beyond das Ergebniswachstum weiter fort. Das EBITDA stieg um 24,2% yoy auf 2,7 Mio. EUR, während sich das EBIT infolge geringerer Abschreibungen überproportional auf 0,2 Mio. EUR (+1,2 Mio. EUR yoy) erhöhte. Das Nettoergebnis war vor Minderheiten ausgeglichen und nach Minderheiten mit -0,2 Mio. EUR (Vj.: -1,0 Mio. EUR) leicht negativ.



Managed Services durch Rechnungsumstellung geprägt: Der Managed Services-Umsatz sank von 33,7 Mio. EUR im Vorjahr auf 29,2 Mio EUR (-13,3% yoy). Der Rückgang dürfte überwiegend auf die ergebnisneutrale Veränderung der Rechnungsstellung zurückzuführen sein, die laut Unternehmen den Quartalsumsatz um 3,0 bis 4,0 Mio. EUR reduziert. Nach dem Ende der profitablen Rosneft-Transitionsphase im Juli 2024 lag das Bruttoergebnis mit 6,5 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 7,0 Mio. EUR. Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich die geplante hochmargige Vermarktung vorhandener Rechenzentrumskapazitäten bereits positiv auswirken.



Consulting-Segment mit Umsatz- und Ergebniswachstum: Erfreulich entwickelte sich die Consulting-Sparte mit einem Erlöswachstum von 12,0% yoy auf 15,2 Mio. EUR (Vj.: 13,5 Mio. EUR) in Q2. Eine verbesserte Auslastung des bestehenden Personals ermöglicht hier hohe Grenzmargen, sodass sich die Umsatzzuwächse (Q2/25: +1,6 Mio. EUR) nahezu vollständig im Bruttogewinn widerspiegeln (Q2/25: +1,4 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR). Unterstützend wirkte auch die weitere Steigerung der Near-/Offshoring-Quote auf 17% (Q1/25: 16%).



Steuereinzahlung für WC-Abbau genutzt: Cashflowseitig konnten Einzahlungen i.H.v. 8,6 Mio. EUR aus der Auflösung des Treuhandkontos für eventuelle Steuerzahlungen in Zusammenhang mit dem Plusnet-Verkauf realisiert werden. Hiervon dürften nach zugehörigen Steuerabflüssen rund 5,0 Mio. EUR verbleiben. Der operative Cashflow war hingegen mit -6,0 Mio. EUR (Vj.: 2,1 Mio. EUR) im zweiten Quartal aufgrund des deutlichen Abbaus von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (30.06.2025: 18,2 Mio. EUR; 31.03.2025: 27,4 Mio. EUR) negativ. Insgesamt sank die Liquidität im zweiten Quartal nach Erwerb einer weiteren Tranche an der q.beyond Data Solutions auf nach wie vor hohe 39,6 Mio. EUR (31.03.2025: 39,9 Mio. EUR).



Fazit: q.beyond erfüllt in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld weiterhin die Erwartungen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 1,20 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet_NEU



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

