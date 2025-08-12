Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG
Prognose nach überzeugendem Halbjahr bestätigt; Girokonto eingeführt, Sonderprüfung beendet
Insbesondere die Investitionen in die IT als Grundlage für die Fortsetzung der Transformation und Digitalisierung haben die operativen Kosten auf 35,33 Mio. € (VJ: 29,37 Mio. €) ansteigen lassen. Darüber hinaus stiegen die Risikozuwendungen für Kundenkredite auf 4,01 Mio. € (VJ: 0,09 Mio. €), sodass das Vorsteuerergebnis des ersten Halbjahres 2025 mit 6,69 Mio. € (VJ: 8,73 Mio. €) unter dem Vorjahreswert liegt.
Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat das Management der UmweltBank die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Demnach wird ein Vorsteuerergebnis zwischen 5 Mio. € und 10 Mio. € erwartet. Für das zweite Halbjahr wird zwar ein weiterer Anstieg des Zinsergebnisses auf 60 Mio. € bis 65 Mio. €, des Finanzergebnisses auf 18 Mio. € bis 20 Mio. € sowie des Provisions- und Handelsergebnisses auf 7 Mio. € bis 11 Mio. € erwartet. Dem stehen jedoch weitere Risikozuwendungen in einer Bandbreite von 10 Mio. € bis 15 Mio. € gegenüber.
Besonders im Fokus steht dabei der erwartete Anstieg des Zinsergebnisses, der auf einer geplanten Ausweitung des Einlagengeschäfts basiert. Bis Ende 2025 soll dieses auf 4,3 Mrd. € (Stand: 30.06.2025, 3,5 Mrd. €) spürbar zulegen. Einen maßgeblichen Anteil daran soll das im Juni 2025 eingeführte Girokonto "UmweltGiro" haben, dem ein hohes Neukundenpotenzial zugesprochen wird. Erwähnenswert ist zudem die Beendigung der Tätigkeit des Bafin-Sonderbeauftragten. Zwar bleiben die Kapitalanforderungen zunächst bestehen, perspektivisch könnten diese aber reduziert werden, was sich positiv auf die Kreditvergabe auswirken dürfte.
Analog zur Unternehmens-Guidance haben wir nur bei den 2025er Schätzungen Anpassungen vorgenommen. Die mittelfristigen Schätzungen behalten wir bei. Die Auswirkungen auf den ermittelten fairen Unternehmenswert sind vernachlässigbar und wir bestätigen das Kursziel von 10,40 € und das KAUFEN-Rating.
