Aufgepasst: Insider greifen zu - steht Prismo Metals vor dem nächsten Rohstoff-Coup?

Kupfer, Silber und Gold in Mexiko und Arizona

Investoren, die nach interessanten Chancen in den Bereichen Silber, Kupfer und Gold suchen, sind gut beraten, einen Blick auf Prismo Metals (CSE: PRIZ, FRA: 7KU, WKN: A2QEGD) zu werfen. Der kanadische Explorer ist in diesen Bereichen mit drei Projekten sehr gut aufgestellt. Aktuell ist Prismo Metals auch eine Art Insider-Tipp, denn dem Unternehmen nahestehende Insider und das Management halten insgesamt 31,6% aller ausstehenden Aktien. Auch charttechnisch ist die Aktie attraktiv, denn in den letzten Wochen hat sich der Kurs von seinem Tief gelöst und ist nun dabei, den mittelfristigen Abwärtstrend zu brechen und eine neue Aufwärtsbewegung einzuleiten.

Nicht nur Goldinvest ist auf diese spannende Gesellschaft im Silber-, Gold- und Kupferbergbau aufmerksam geworden. Auch Vizslar Silver ist dem Unternehmen sehr verbunden. In Mexiko ist Vizslar Silver nicht nur der direkte Nachbar des Palos-Verdes-Silberprojekt. Das Unternehmen hält auch 8,7% aller ausstehenden Aktien von Prismo Metals.

Weil das Palos-Verdes-Projekt quasi von Vizslar Silver umschlossen ist, werfen beide Gesellschaften nicht nur einen regelmäßigen Blick auf die Aktivitäten des jeweiligen Nachbarn, sondern haben auch ein gemeinsames Technisches Komitee eingerichtet, das die Explorationsarbeiten auf beiden Seiten der gemeinsamen Grenze koordiniert und leitet.

Lesen Sie hier dne kompletten Artikel:

Insider greifen zu - steht Prismo Metals vor dem nächsten Rohstoff-Coup?

