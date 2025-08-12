Nach dem verhaltenen Wochenauftakt dürften die US-Börsen am Dienstag zulegen. Aktuelle Verbraucherpreisdaten stützten die Kurse. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 44.130 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,6 Prozent im Plus erwartet und dürfte damit einmal mehr auf Rekordjagd gehen. Verglichen mit dem preistreibenden Potenzial der US-Zollpolitik sei die Inflation auch im Juli verhalten geblieben, schrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär