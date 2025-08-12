Die US-Arzneimittelbehörde FDA erwägt, die Notfallzulassung des Covid-Impfstoffs von Pfizer und dem Partner BioNTech für gesunde Kinder unter fünf Jahren zu widerrufen. Dies bestätigte der US-Pharmakonzern gegenüber CNBC. Pfizer betont, Sicherheit und Wirksamkeit seien nicht infrage gestellt.Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft derzeit, ob sie die Notfallzulassung des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech für gesunde Kinder unter fünf Jahren widerruft.Laut Pfizer hat die FDA signalisiert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
