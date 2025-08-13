Heute hat Venture Global folgende Erklärung als Reaktion auf die positive Entscheidung des Schiedsgerichts im Schiedsverfahren mit Shell abgegeben:

"Wir sind mit der Entscheidung des Gerichts zufrieden, die bestätigt, was Venture Global von Anfang an vertreten hat: Der klare Wortlaut unserer Verträge, der mit allen unseren Kunden einvernehmlich vereinbart wurde, ist eindeutig. Wir haben diese Vereinbarungen ausnahmslos eingehalten. Unsere Branche und die Investoren und Kreditgeber, die sie stützen, sind alle darauf angewiesen, dass sowohl die Unantastbarkeit ausgehandelter Verträge als auch die erfahrenen, objektiven Regulierungs- und Rechtsorgane, die diese Verträge überwachen, respektiert werden. Diese Grundsätze werden dafür sorgen, dass unsere Branche dynamisch, fair und wettbewerbsfähig bleibt und Innovationen und Durchbrüche ermöglicht, von denen alle Marktteilnehmer und die Kunden, die wir bedienen, profitieren.

Die einzigartige Fähigkeit von Venture Global, während des Baus unserer Anlagen schrittweise Inbetriebnahmeladungen zu exportieren, hat LNG Jahre schneller als je zuvor auf den Markt gebracht und die globale Energiesicherheit gestärkt. Die Welt braucht mehr Energie zu niedrigen Kosten, und unser Unternehmen freut sich darauf, in den kommenden Jahren eine führende Rolle bei der Deckung dieses Bedarfs zu spielen."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische oder gegenwärtige Tatsachen oder Bedingungen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den "zukunftsgerichteten Aussagen" gehören unter anderem Aussagen über die Geschäftsstrategie, Pläne und Ziele von Venture Global. Venture Global ist der Ansicht, dass die in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, jedoch naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Darüber hinaus können sich Annahmen als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in "zukunftsgerichteten Aussagen" erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese "zukunftsgerichteten Aussagen" gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Venture Global übernimmt keine Verpflichtung, diese "zukunftsgerichteten Aussagen" zu aktualisieren oder zu revidieren oder Gründe anzugeben, warum die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

