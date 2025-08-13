Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Personalie

Führungswechsel per 1. November 2025: Marc Giraudon übergibt CEO-Rolle an Dominik Fischer



13.08.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 13. August 2025 - Der Verwaltungsrat der Fondsleitung Helvetica Property Investors AG gibt bekannt, dass Marc Giraudon per 1. November 2025 die operative Leitung des Unternehmens an Dominik Fischer, den bisherigen CIO, übergeben wird. Der Führungswechsel erfolgt im Rahmen einer geplanten Nachfolgeregelung und in enger Abstimmung zwischen dem Verwaltungsrat und dem amtierenden CEO. Marc Giraudon hat das Unternehmen in einer anspruchsvollen Marktphase mit grossem Engagement und strategischer Klarheit weiterentwickelt. Der Verwaltungsrat dankt ihm herzlich für seinen wertvollen Beitrag. Er bleibt dem Unternehmen über den Führungswechsel hinaus als strategischer Berater erhalten und begleitet seinen Nachfolger eng während der Übergangsphase. Mit Dominik Fischer übernimmt eine langjährig aufgebaute Führungskraft aus den eigenen Reihen die Geschäftsleitung. Als Schweizer Immobilienexperte mit tiefem Marktverständnis, regionaler Erfahrung und hoher interner Verankerung bringt er die ideale Kombination aus Fachwissen, Kontinuität und Kundennähe mit. Seine Ernennung unterstreicht das Bekenntnis zu lokaler Expertise und einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung. «Dominik kennt unser Unternehmen in- und auswendig und bringt genau die Marktexpertise mit, die wir für die nächste Wachstumsphase brauchen», sagt Philipp Good, der Präsident des Verwaltungsrats. «Wir freuen uns sehr, diese wichtige Rolle intern besetzen zu können.» Marc Giraudon ergänzt: «Es war mir wichtig, frühzeitig mit dem Verwaltungsrat eine fundierte Nachfolge zu entwickeln. Dominik war ein Wunschkandidat, den ich gezielt auf diesen Moment aufgebaut habe. Er steht für Kontinuität und Zukunft zugleich.» Bisherige Aufgaben von Dominik Fischer übernimmt neu Dirk Adriaenssen, welcher bereits heute das Asset Management verantwortet. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung im europäischen und insbesondere im Schweizer Immobilienmarkt ist er bestens qualifiziert, diese strategisch wichtigen Aufgaben zu übernehmen. Mit dieser frühzeitig kommunizierten, intern abgestimmten Lösung ist die Kontinuität in der Unternehmensführung sichergestellt. Das Unternehmen publiziert Ende August die Halbjahreszahlen der beiden Immobilienfonds HSL Fund und HSC Fund. Die Umsetzung der genannten Managementveränderung erfolgt vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung durch die FINMA. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations Media Relations Urs Kunz Patricia Neupert Chief Commercial Officer, Head Marketing & Communications Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 T +41 43 544 70 98 urs.kunz@helvetica.com patricia.neupert@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com Disclaimer

