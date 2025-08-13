Nachdem in der vergangenen Woche Rheinmetall seine Zahlen vorgelegt hat, folgte heute mit Renk ein weiterer deutscher Rüstungswert. Mehr Umsatz als erwartet und volle Auftragsbücher erfreuen die Anleger. Die Aktie kann im frühen Handel auf Tradegate deutlich zulegen und damit nach der jüngsten Konsolidierungsphase wieder ein positives Signal senden.Im ersten Halbjahr legte der Auftragseingang beim Panzergetriebe-Hersteller um 47 Prozent auf 921 Millionen Euro zu. Der gesamte Auftragsbestand beträgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär