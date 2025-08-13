© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEMilliardenaufträge, satte Margen - und ein Verteidigungsboom, der kein Ende kennt. Renk setzt weiter auf Wachstum. Die Aktie steigt. Renk hat im ersten Halbjahr 2025 den Wachstumskurs fortgesetzt und von der anhaltend hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern profitiert. Der Auftragseingang stieg um 46,8 Prozent auf 921 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 5,9 Milliarden Euro einen neuen Rekord. Der Umsatz legte um 21,5 Prozent auf 620 Millionen Euro zu, das bereinigte EBIT erhöhte sich überproportional um 29,4 Prozent auf 89 Millionen Euro. Die EBIT-Marge kletterte auf 14,4 Prozent nach 13,5 Prozent im Vorjahr. Die Aktie reagiert auf diese Zahlen mir grünen Vorzeichen. Haupttreiber …Den vollständigen Artikel lesen ...
