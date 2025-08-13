Das DAX-Schwergewicht SAP hat am Dienstag rund sieben Prozent an Wert verloren. Innerhalb weniger Stunden schrumpfte die Marktkapitalisierung des größten europäischen Softwarekonzerns um etwa 22 Milliarden Euro. Parallel dazu schnellte das Handelsvolumen in die Höhe - auf dem niedrigeren Kursniveau setzten Anleger vor allem auf Call-Optionen.Am Dienstag wechselten satte 3,43 Millionen SAP-Aktien den Besitzer - rund das 2,5-Fache des durchschnittlichen Handelsvolumens der vergangenen 20 Tage. Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
