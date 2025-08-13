Die Formycon AG (DE000A1EWVY8) blickt trotz rückläufiger Halbjahreszahlen optimistisch in die Zukunft. Der Biosimilar-Entwickler bekräftigte nach einer planmäßigen Geschäftsentwicklung seine Jahresprognose und stärkte sich durch eine erfolgreiche Anleiheplatzierung. Das erste Halbjahr war geprägt von vielen positiven operativen Meilensteinen und wegweisenden regulatorischen Optimierungen. Neue Produkteinführungen und der weitere Ausbau internationaler Kommerzialisierungspartnerschaften unterstützten die strategische Entwicklung. Die erfolgreiche Platzierung der ersten Unternehmensanleihe demonstriert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
