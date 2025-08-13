Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE hat ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr aufgrund der schwierigen Lage bei den Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG nach unten korrigiert. Chancen sieht das Unternehmen im Verteidigungs- und Sicherheitssektor. Die Aktie von Porsche SE gehört im frühen Handel zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex DAX.Statt einem bislang erwarteten Gewinn in Höhe von 2,4 bis 4,4 Milliarden Euro rechnet das DAX-Unternehmen nun - bereinigt um Sondereffekte - nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
