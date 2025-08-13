© Foto: Christian Charisius/dpa - dpa-BildfunkDem Hamburger Wirkstoffforscher Evotec will der operative Turnaround einfach nicht gelingen. Anlegerinnen und Anleger sollten sich aussichtsreicheren Werten zuwenden. Evotec: Überall steigen die Kurse - nur nicht hier Das Interesse an der Evotec-Aktie hat zuletzt spürbar nachgelassen - und das aus gutem Grund: Angesichts der unbefriedigenden Kursentwicklung sowie einer rückläufigen Geschäftsentwicklung bindet ein Investment in den Hamburger Wirkstoffforscher Kapital, das anderswo gewinnbringender eingesetzt werden könnte. Viele andere Biotechnologie-Werte verzeichneten zuletzt steigende Kurse. Der am Mittwochmorgen veröffentlichte Halbjahresbericht trägt nicht dazu bei, aus der Aktie …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE