Die Biotech-Schmiede Evotec SE hat ihre Halbjahreszahlen 2025 vorgelegt - und die haben es in sich. Während das klassische Wirkstoffforschungs-Geschäft schwächelt, zieht die US-Tochter Just - Evotec Biologics das Unternehmen nach oben. Zudem bahnt sich ein spektakulärer Deal mit Sandoz an, der dem Kurs neuen Schub geben könnte. Im ersten Halbjahr setzte Evotec 371,2 Mio. € um, ein Minus von 5 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders hart traf es das Segment Discovery & Preclinical Development (D&PD) mit einem Umsatzrückgang von 11 %. Ganz anders die Lage bei Just - Evotec Biologics: +16 % Umsatzplus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
