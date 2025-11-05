Mit einem Minus von rund 18 Prozent war Evotec heute der größte Verlierer im TecDAX und SDAX. Der Kurs ist im Bereich der Unterstützung angekommen und wenn diese Unterstützung hält, wäre ein Long-Trade möglich, den man mit einem Hebel aufpeppen kann. Bei den Kurszielen sind die Experten überwiegen positiv gestimmt: Warburg Research hat im August ein Kursziel von 9,70 Euro genannt und RBC Capital Markets hat heute das Kursziel von 11,20 Euro bestätigt ...

