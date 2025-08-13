ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Präzisierung des Jahresausblicks auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe beim Gewinn je Aktie enttäuscht, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Auftragseingang aber habe positiv überrascht./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A2NB601
