Unterföhring (ots) -13. August 2025. Ein Breakdancer mit flinken Fingern. Und eine Wassersommeliére mit ganz feinen Geschmacksnerven. Beide träumen von einem Weltrekord. Mauricio aus München und Soledad aus Windhagen im Westerwald wollen live in SAT.1 und auf Joyn in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" zu Rekordhaltern werden. Die Show mit Michelle Hunziker und Jörg Pilawa kommt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden am Freitag, 29. August und Samstag, 30. August jeweils um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Das sind ihre RekordversucheMauricio Farias da Silva (28, München): SMS während eines Headspins"Mit Breakdance habe ich mein Leben verändert", sagt Mauricio. Der Breakdancer stammt aus Brasilien und lebt in München. In der Show will er seinem Freisinger Kollegen Benedikt Mordstein den bestehenden Weltrekord abluchsen. Dafür muss in einer Zeit unter 56,65 Sekunden eine SMS auf einem Mobiltelefon während eines Headspins zu tippen. "Es tut mir leid, Benedikt, aber ich hole diesen Rekord!", ist Mauricio siegessicher.Soledad Sichert (54, Windhagen): Mineralwasser erschmeckenSoledad Sichert ist fasziniert von der Welt der Geschmäcker. Sie lebte schon in mehreren Ländern der Welt und sagt: "Ich habe schon als Kind gelernt, dass Wasser immer anders schmeckt." Daraufhin machte die 54-Jährige ihre Ausbildung zur Wassersommeliére. Für ihren Weltrekord will Soledad die meisten Mineralwässer in drei Minuten allein am Geschmack erkennen.Das ist "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde":Insgesamt werden in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" 19 Rekordversuche unternommen. Wer ist erfolgreich und erhält die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde? Und welcher Rekord wird von den Zuschauern zum "Rekord der Herzen" gewählt, der den Eintrag ins legendäre Guinness-World-Records-Buch erhält?Produziert wird "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" von der Constantin Entertainment.Ausführliche Interviews mit den Moderatoren Michelle Hunziker und Jörg Pilawa zur Show finden Sie unter www.presse.sat1.de."Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" am 29. und 30. August jeweils um 20:15 Uhr live in SAT.1 und 24 Stunden live auf Joyn