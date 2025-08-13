EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Verkauf/Prognoseänderung

München, 13. August 2025 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") hat heute einen Vertrag über den Verkauf der 100%-Beteiligung con-pearl GmbH ("con-pearl") geschlossen. Käufer ist die Inteplast Group Corporation ("Inteplast"). Der Gesamterlös (vor Steuern) liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich und mehr als 10 % über der Net Asset Value-Bewertung zum 31. Dezember 2024. Der Unternehmensverkauf entspricht einer Verzinsung des investierten Kapitals (Internal Rate of Return) von jährlich über 60 % und bedeutet ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von rund 15x. con-pearl, die seit 2019 zur Blue Cap gehörte, ist ein international tätiger Hersteller von innovativen Leichtbau-Kunststoffprodukten, die unter anderem im Bereich der Transport- und Lagerverpackung zum Einsatz kommen. Unter Berücksichtigung der Transaktion passt die Blue Cap ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 an. Mit dem Abgang von con-pearl entfällt ein wesentlicher Baustein der bisherigen Umsatz- und Margenplanung. Der Vorstand erwartet nun für die fortgeführten Geschäftsbereiche(2) einen Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2025 in einer Bandbreite von 120 - 140 Mio. Euro (zuvor 200 - 220 Mio. Euro) und eine Adjusted(1) EBITDA-Marge von 5,0 - 6,0 % (zuvor 10,0 - 11,0 %). (1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte (2) Aufgrund des Verkaufes von con-pearl werden die Beiträge des Unternehmens im laufenden Jahr wie auch im Vorjahr nach IFRS-Systematik unter aufgegebene Geschäftsbereiche zusammengefasst werden. Zu den fortgeführten Geschäftsbereichen werden demzufolge alle übrigen Portfoliounternehmen gehören. Die hier angegebene Prognose für das Gesamtjahr 2025 berücksichtigt bereits nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche ohne con-pearl. Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt Blue Cap AG

