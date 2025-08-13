EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mister Spex SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Mister Spex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: https://ir.misterspex.com/reports-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: https://ir.misterspex.com/en/reports-presentations
Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mister Spex SE
|Hermann-Blankenstein-Straße 24
|10249 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.misterspex.de
