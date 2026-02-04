EQS Stimmrechtsmitteilung: Mister Spex SE
Im Zusammenhang mit seiner Stimmrechtsmitteilung vom 23.01.2026 (korrigiert am 26.01.2026) zu der Überschreitung der 10%-Schwelle am 23.01.2026 hat uns Norman Rentrop gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 30.01.2026 über folgende Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel informiert:
1. Ziele des Erwerbs (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG):
Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte eingesetzten Mittel teilt Herr Rentrop mit, dass der Erwerb zu 100% aus Eigenmitteln finanziert wurde.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mister Spex SE
|Hermann-Blankenstein-Straße 24
|10249 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.misterspex.de
