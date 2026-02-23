Nach der kürzlichen Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf das bevorstehende Ergebnisereignis und die Aussichten. Mit den endgültigen Ergebnissen, die am 26. März veröffentlicht werden, erwarten wir, dass 2026 ein weiteres Übergangsjahr sein wird. 2025 drehte sich alles um die Reduzierung der Gemeinkosten, wobei das Unternehmen im vierten Quartal ein freiwilliges Trennungsprogramm am Hauptsitz eingeführt hat. Im Jahr 2026 wird sich Mister Spex auf die Optimierung des Tech Stacks und der Logistikstruktur konzentrieren, was unserer Meinung nach den letzten Schritt zur Vollendung der Restrukturierung darstellt. Wir schätzen die damit verbundenen Restrukturierungskosten auf 10-20 Mio. EUR. Während die Offline-Verkäufe voraussichtlich um 10 % im Jahresvergleich wachsen werden und die jüngsten M&A-Transaktionen etwa 4 Mio. EUR zusätzlichen Umsatz beitragen könnten, wird die anhaltende Schwäche im Online-Bereich wahrscheinlich das gesamte Umsatzwachstum auf etwa 0 % im Geschäftsjahr 2026E begrenzen. Trotz der verlängerten Neuausrichtung bekräftigen wir unsere positive Haltung, die den langfristigen Reiz des Marktes und der Positionierung von Mister Spex widerspiegelt. KAUFEN, Kursziel 3,40 EUR (zuvor 4,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mister-spex-se





© 2026 mwb research