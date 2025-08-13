Die Aktie von E.ON notiert aktuell bei 16,04 EUR. Der Energiekonzern präsentierte robuste Halbjahreszahlen und kündigte milliardenschwere Investitionen in die deutsche Energieinfrastruktur an - verbunden mit einer klaren Forderung an die Politik.Deutliches Gewinnplus im Kerngeschäft Im ersten Halbjahr 2025 erzielte E.ON ein bereinigtes EBITDA von 5,2 Milliarden EUR, ein Zuwachs von rund 15 % gegenüber dem Vorjahr. Haupttreiber waren stabile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
