Die Marktvolatilität hat in den letzten Wochen deutlich zugenommen, wenn gleich die Börsen, allen voran die NASDAQ, fast jeden Tag neue Allzeithochs erreichen konnte. Auffallend schwach dagegen ist der Leitindex Dow Jones, der bisher noch keine neuen AllTimeHighs erreichen konnte. Spannend zum Wochenende dürfte für die Märkte nach den Inflationskennzahlen der USA das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska sein. Je nach Ausgang dürfte ggf. ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
