EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht und bestätigt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025
München, 14. August 2025 - Die Wacker Neuson Group, ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, hat heute den Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht und auch die bereits am 26. März 2025 veröffentlichte Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Nach einem herausfordernden Jahr 2024 konnte sich die Wacker Neuson Group im Verlauf des ersten Halbjahrs 2025 operativ erholen. Trotz des anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfelds, das insbesondere das erste Quartal 2025 noch belastet hatte, konnten EBIT-Marge und Umsatz im zweiten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorquartal verbessert werden. Diese Entwicklung ist das Resultat gezielter Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, unterstützt durch einen seit Jahresbeginn gewachsenen Auftragsbestand.
Im ersten Halbjahr 2025 wurde ein Umsatz von 1.074,9 Mio. Euro erzielt, was einem Rückgang von 10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (H1/2024: 1.204,8 Mio. Euro). Die EBIT-Marge belief sich im ersten Halbjahr 2025 v.a. aufgrund negativer Volumeneffekte auf 5,2 Prozent und lag damit unter dem Vorjahr (H1/2024: 7,0 Prozent). Positiv zeigte sich vor allem der Anstieg des Free Cashflows, der v.a. aus einem höherem Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit resultierte.
"Trotz der weiterhin volatilen globalen Lage und der in manchen Märkten nur langsam verlaufenden Erholung halten wir an unseren Jahreszielen fest. Gerade in der aktuellen Situation zahlt sich unsere Kostendisziplin aus. Gleichzeitig können wir von konjunkturellen Impulsen, wie dem erwarteten Infrastrukturpaket in Deutschland, kurzfristig und auch mittelfristig, profitieren", kommentiert der Vorstandsvorsitzende Dr. Karl Tragl.
Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 im Detail:
Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt
Der Vorstand bestätigt die am 26. März 2025 veröffentlichte Prognose und erwartet weiterhin für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz zwischen 2.100 und 2.300 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Darüber hinaus wurden für das Gesamtjahr Investitionen in Höhe von rund 100 Mio. Euro und eine Net-Working-Capital-Quote zum Jahresende von rund 30 Prozent angekündigt.
Kennzahlen der Wacker Neuson Group
Earnings Call und Webcast
Am 14. August 2025 findet um 13:00 Uhr MESZ für institutionelle Investoren und Analysten ein Earnings Call und Webcast zur Präsentation der Geschäftszahlen H1/2025 mit anschließender Q&A-Session statt.
Eine Registrierung zur Veranstaltung ist nach Kontaktaufnahme unter ir@wackerneuson.com möglich.
Ein Replay wird später auf der Website der Wacker Neuson Group zur Verfügung stehen.
Kontakt:
Wacker Neuson SE
Peer Schlinkmann
Investor Relations
Preußenstraße 41
80809 München
Tel. +49-(0)89-35402-1823
ir@wackerneuson.com
www.wackerneusongroup.com
Der vollständige Halbjahresbericht der Wacker Neuson Group ist unter folgendem Link verfügbar: https://wackerneusongroup.com/investor-relations
Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter:
Die WackerNeusonGroup ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 6.000 Mitarbeitenden. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken WackerNeuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.
14.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 - (0)89 - 354 02 - 1823
|Fax:
|+49 (0)89 354 02 - 298
|E-Mail:
|ir@wackerneuson.com
|Internet:
|www.wackerneusongroup.com
|ISIN:
|DE000WACK012
|WKN:
|WACK01
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2183604
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2183604 14.08.2025 CET/CEST