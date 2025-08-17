© Foto: Wolfgang Filser - Süddeutsche Zeitung PhotoDank einer starken Performance im zweiten Quartal startete die Aktie von Wacker Neuson nach den Halbjahreszahlen in dieser Woche durch. Bei Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson hat sich die Stimmung im zweiten Quartal 2025 deutlich aufgehellt. Der Münchener SDAX-Konzern meldete einen Umsatz von 581?Millionen Euro, leicht unter Vorjahresniveau (-5 Prozent), aber deutlich besser als im Vorquartal (+18 Prozent). Vor allem in Europa zieht die Nachfrage wieder an (+24 Prozent gegenüber Q1), gestützt durch Aufträge nach der Bauma-Messe. Das operative Ergebnis erreichte 7,6 Prozent und liegt damit leicht über dem Zielkorridor - ein Beleg dafür, dass Effizienzprogramme Wirkung zeigen. Am …Den vollständigen Artikel lesen ...
