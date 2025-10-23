Mit der Empfehlung vom 14. Oktober hatten wir zunächst kein glückliches Händchen bewiesen. Ausgehend vom Einstiegskurs oberhalb von 19,00 Euro war die Aktie zwischendurch sechs Prozent abgerutscht, aber wir hatten einen kühlen Kopf bewahrt und einen zweiten Einstiegskurs genannt. Wer den Rücksetzer zum Einstieg genutzt hat, konnte heute im Tagesverlauf mit dem vorgeschlagenen Knockout-Hebel-Zertifikat einen Gewinn von rund 15 Prozent sehen und auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS