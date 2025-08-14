Amazon treibt den Ausbau seines Lebensmittelgeschäfts voran: Der Konzern bietet die taggleiche Lieferung frischer Produkte nun in über 1.000 US-Städten an - bis Jahresende sollen es 2.300 sein. Prime-Kunden profitieren oft kostenlos, Konkurrenten wie Instacart und Walmart geraten unter Druck.Amazon weitet seinen Service für die taggleiche Lieferung frischer Lebensmittel in den USA deutlich aus. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr erste Tests in Phoenix und in diesem Jahr in weiteren Städten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
