Der Spezialchemie-Konzern Lanxess hat heute seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und dabei die Prognose für das Gesamtjahr fast schon erwartungsgemäß reduziert. Denn zuvor hatten bereits andere Chemieriesen wie etwa BASF oder Covestro wegen der anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen ihre Gewinnziele kappen müssen. Lanxess erzielte im Berichtszeitraum ein EBITDA vor Sondereinflüssen in Höhe von 150 Millionen Euro. Damit verbuchte der MDAX-Konzern einen Rückgang von 17 Prozent. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
