MBB SE steigert EBITDA um 37 % im Halbjahr und bestätigt oberes Ende der Prognosespannen Berlin, 14. August 2025 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat im ersten Halbjahr 2025 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt. Der Umsatz stieg um 16,8 % auf 545,5 Mio. € (Vorjahr: 467,0 Mio. €), während das bereinigte EBITDA überproportional um 36,8 % auf 76,4 Mio. € wuchs (Vorjahr: 55,8 Mio. €). Die EBITDA-Marge verbesserte sich damit erneut sehr deutlich um 2,1 Prozentpunkte auf 14,1% (Vorjahr: 12,0%). Bezogen auf das zweite Quartal stieg der Umsatz verglichen zum Vorjahr um 9,2 % auf 285,5 Mio. €, während das EBITDA um 40,2 % auf 46,5 Mio. € zulegte. Die EBITDA-Marge lag bei 16,4 %. Wesentlicher Treiber war einmal mehr das Segment Service & Infrastructure, welches im Umsatz um 49,0 % auf 361,6 Mio. € sowie im EBITDA um 95,4 % auf 62,4 Mio. € zulegte. Friedrich Vorwerk steigerte seinen Umsatz um 56,1 % auf 303,1 Mio. € und erzielte eine EBITDA-Marge von 18,0 %. Grund für diese dynamische Entwicklung war sowohl eine hohe Auslastung sowie der zügige Fortschritt bei Großprojekten wie A-Nord. Der sehr hohe Auftragsbestand von 1,1 Mrd. € zum 30. Juni 2025 sowie der kürzlich gewonnene Großauftrag für die ETL 182 mit einem Auftragswert im mittleren dreistelligen Millionenbereich unterstreichen die starke Wettbewerbsposition der Friedrich Vorwerk im Markt für kritische Energieinfrastruktur. Der Vorstand hat seine Prognose für das Jahr 2025 vor diesem Hintergrund kürzlich auf 610-650 Mio. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 17,5-18,5 % angehoben (zuvor 540-570 Mio. € Umsatz und 16-17 % EBITDA-Marge). DTS setzte seine Wachstumsdynamik mit einem Anstieg von 20,6 % auf 58,6 Mio. € Umsatz sowie einer EBITDA-Marge von 13,5 % fort. Zudem konnte DTS einen Großauftrag für IT-Security Lösungen im unteren bis mittleren zweistelligen Millionenbereich mit einer Laufzeit von fünf Jahren akquirieren und festigt damit seine Position als führender IT-Security-Spezialist in einem weiterhin wachstumsstarken Markt. Das Segment Technological Applications verzeichnete aufgrund der Zurückhaltung in der Automobilindustrie einen Rückgang im Umsatz von 20,3 % auf 142,0 Mio. € sowie im EBITDA von 21,9 % auf 13,8 Mio. €. Aumann erzielte bei einem um 23,4 % rückläufigen Umsatz von 108,3 Mio. € dank proaktiver Kostenoptimierungsmaßnahmen erneut eine EBITDA-Marge von 10,8 %. Delignit erwirtschaftete einen Umsatz von 33,7 Mio. € (-8,2%) und konnte seine Marge ebenfalls weitgehend stabil halten. Das Segment Consumer Goods sah sich mit einer schwachen Konsumentennachfrage sowie Anlaufkosten der neuen Konvertierungskapazitäten bei Hanke konfrontiert. Der Umsatz sank um 9,2 % auf 42,1 Mio. €, das EBITDA lag mit 1,4 Mio. € unter dem Vorjahr (4,2 Mio. €). Trotz signifikanter Investitionen sowie eines saisonalen Working Capital-Aufbaus verfügte die Gruppe zum Halbjahr über eine Nettoliquidität von 457,4 Mio. € (31.12.24: 553,9 Mio. €), wovon 292,0 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen (31.12.24: 280,8 Mio. €). Damit ergeben sich für MBB unverändert erhebliche strategische Freiräume für weiteres organisches als auch anorganisches Wachstum. Vor dem Hintergrund des starken Halbjahres bestätigt MBB seine Prognose von einem Umsatz zwischen 1,0 und 1,1 Mrd. € sowie einer EBITDA-Marge von 11 bis 14 % und erwartet diese jeweils am oberen Ende der Spanne zu erreichen. Der vollständige Halbjahresbericht ist unter www.mbb.com verfügbar. MBB SE Kurfürstendamm 188 10707 Berlin Tel +49 30 844 15 330 ir@mbb.com www.mbb.com Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor Dr. Christof Nesemeier Geschäftsführender Direktor Torben Teichler Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

