Der Bergbauriese Rio Tinto erzielt bereits seit vielen Jahren den Löwenanteil seiner Erlöse im Geschäft mit Eisenerz. Der Vorstand ist aber bemüht, dass der Konzern auch bei anderen Rohstoffen zu den führenden Anbietern weltweit gehört. So will man etwa das Engagement im Lithium-Bereich in den kommenden Jahren deutlich ausweiten.Und auch bei Bauxit will Rio Tinto investieren. So hat das Unternehmen nun eine Investition in Höhe von 180 Millionen Australischen Dollar (umgerechnet knapp 106 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär