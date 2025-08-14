€Die Wacker Neuson Group, Spezialist für Baugeräte und Kompaktmaschinen, hat sich im ersten Halbjahr 2025 trotz Umsatzrückgang operativ stabilisiert. Besonders das zweite Quartal brachte eine deutliche Verbesserung bei der EBIT-Marge und beim Free Cashflow, was den eingeschlagenen Effizienz- und Kostendisziplin-Kurs bestätigt. Die Jahresprognose bleibt unverändert. Wacker Neuson: Umsatzrückgang in allen Regionen Der Konzernumsatz sank in den ersten sechs Monaten um 10,8 % auf 1,0749 Mrd. Euro. Alle Regionen verzeichneten Rückgänge: EMEA: -9,8 % auf 835,2 Mio. Euro Amerikas: -13,1 % auf 217,8 Mio. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
