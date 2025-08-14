Anzeige
Donnerstag, 14.08.2025
WKN: 755150 | ISIN: DE0007551509 | Ticker-Symbol: UZU
Xetra
13.08.25 | 17:36
65,50 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
UZIN UTZ SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UZIN UTZ SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
65,0066,0010:06
65,0065,5009:30
Dow Jones News
14.08.2025 08:33 Uhr
PTA-News: Uzin Utz SE: Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2025

DJ PTA-News: Uzin Utz SE: Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Uzin Utz SE: Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2025

[ PDF ]

Ulm (pta000/14.08.2025/08:00 UTC+2)

Die Uzin Utz SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein solides Umsatzwachstum. Das Umsatzniveau des Vorjahres (242,3 Mio. Euro) wurde mit Umsatzerlösen in Höhe von 251,8 Mio. Euro übertroffen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 20,4 Mio. Euro um 2,9 % über dem im ersten Halbjahr 2024 erzielten Wert (19,9 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erreichte den geplanten Zielkorridor.

Den vollständigen Zwischenbericht 2025 finden Sie im Anhang sowie unter https://de.uzin-utz.com/investoren/ finanzberichte

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Uzin Utz SE 
           Dieselstraße 3 
           89079 Ulm 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sandra Ruf 
Tel.:         +49 731 4097-416 
E-Mail:        ir@uzin-utz.com 
Website:       www.uzin-utz.de 
ISIN(s):       DE0007551509 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755151200069 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 02:01 ET (06:01 GMT)

© 2025 Dow Jones News
