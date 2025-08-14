DJ PTA-News: Uzin Utz SE: Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Uzin Utz SE: Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2025

[ PDF ]

Ulm (pta000/14.08.2025/08:00 UTC+2)

Die Uzin Utz SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein solides Umsatzwachstum. Das Umsatzniveau des Vorjahres (242,3 Mio. Euro) wurde mit Umsatzerlösen in Höhe von 251,8 Mio. Euro übertroffen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 20,4 Mio. Euro um 2,9 % über dem im ersten Halbjahr 2024 erzielten Wert (19,9 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erreichte den geplanten Zielkorridor.

Den vollständigen Zwischenbericht 2025 finden Sie im Anhang sowie unter https://de.uzin-utz.com/investoren/ finanzberichte

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Uzin Utz SE Dieselstraße 3 89079 Ulm Deutschland Ansprechpartner: Sandra Ruf Tel.: +49 731 4097-416 E-Mail: ir@uzin-utz.com Website: www.uzin-utz.de ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755151200069 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 02:01 ET (06:01 GMT)