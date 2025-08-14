Genf - Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics hat im ersten Halbjahr 2025 leicht weniger Verlust geschrieben. Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber Ende 2024. Die gesamten Einnahmen verringerten sich auf 1,5 Millionen von 5,7 Millionen Franken im Vorjahr, heisst es im Halbjahresbericht vom Donnerstag. Der Umsatzrückgang sei in erster Linie auf den Wegfall von einmaligen Lizenzeinnahmen im Vorjahreszeitraum sowie auf ein schlankeres Vermarktungsmodell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
