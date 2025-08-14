Kommunalkredit fokussiert auf stabiles Kerngeschäft im Bereich Infrastrukturfinanzierungen. Marktvolatilität dämpft das Halbjahresergebnis 2025.



Wien (APA-ots) - -



Neugeschäftsvolumen > EUR 630 Mio.



-



Operatives Ergebnis EUR 53,6 Mio.



-



Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 37,9 %



-



Return on Equity nach Steuern 12,1 %



-



Covered Bond Rating verbessert



-



Erfolgreiche Tier II-Anleihe über EUR 150 Mio., 3,6-fach überzeichnet



-



EUR 500 Mio. Senior Preferred Bond 2,6-fach überzeichnet

Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Das Ergebnis spiegelt ein schwieriges gesamtwirtschaftliches Umfeld der ersten sechs Monate wider, zeigt aber zugleich, dass die Finanzierung essenzieller Infrastruktur als Kerngeschäft der Bank weiterhin hohe Relevanz hat.

Das Marktumfeld war im ersten Halbjahr 2025 von den Folgen der Zinswende, geopolitischen Spannungen und regulatorischen Unsicherheiten geprägt. Die damit einhergehende Volatilität führte zu Verzögerungen bei Projekten - insbesondere auf Seiten der Projektträger, die sich angesichts unsicherer Zinsperspektiven und Förderbedingungen zurückhaltend zeigten - während Überliquidität und Kapitalzuflüsse aus den USA den Wettbewerb erhöhten. Laut IJGlobal lag das Finanzierungsvolumen für Infrastruktur- und Energieprojekte weltweit bei rund 19 % unter dem Vorjahreswert. Auf dem Markt zeigte sich zudem ein Trend zu Club-Deals mit breiterer Allokation auf mehrere Finanzierungspartner und kleineren Einzelvolumina.

Zwtl.: Kommunalkredit zeigt sich in schwierigem Umfeld operativ solide



Auch die kurzfristige Geschäftsentwicklung der Kommunalkredit war von den fordernden Marktbedingungen beeinflusst. Das operative Ergebnis lag laut IFRS bei EUR 53,6 Mio. (-14 % vs. H1 2024), der Return on Equity nach Steuern bei soliden 12,1 %. Während das erste Quartal verhalten verlief, zog die Pipeline der Kommunalkredit ab Mai deutlich an.



Kommunalkredit nutzte ihre stabilen Investorenbeziehungen und eine strategisch gesicherte Liquiditätsposition, um in der verbesserten Marktdynamik Projekte in mehreren europäischen Ländern anzustoßen - darunter Datencenter, Onshore-Windkraft-, Photovoltaik- und Sozialinfrastrukturvorhaben in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Rumänien. Mit über EUR 630 Mio. lag das Neugeschäftsvolumen im Vergleich zur Entwicklung des Gesamtmarkts auf robustem Niveau (H1 2024: EUR 1.042 Mio.).



"2025 ist ein Jahr der Transformation. Dies betrifft uns wie auch nahezu alle Wirtschaftssektoren. Diese Entwicklung war grundsätzlich früh erkennbar und wurde offen kommuniziert. Mit unserer Performance folgen wir unserem Plan, haben unsere Strategie weiterentwickelt, neue Impulse gesetzt und frühzeitig auf Veränderungen reagiert", so Interim-CEO Sebastian Firlinger. "Wir haben gezielt in Zukunftsthemen investiert - darunter in den Ausbau von Beratungs- und Asset- Management-Aktivitäten sowie in die Weiterentwicklung unserer IT- Infrastruktur. Auch personell haben wir weitere Future Minds an Bord geholt."



Zwtl.: Investorenvertrauen und Kapitalbasis weiter gestärkt

Auch auf Investorenseite konnte Kommunalkredit positive Impulse setzen. Ihr Vertrauen spiegelte sich in mehreren erfolgreichen Transaktionen wider: Im März hob S&P das Rating für Covered Bonds auf "AA-/stabil" an. Ebenfalls im März platzierte Kommunalkredit mit EUR 500 Mio. einen Senior Preferred Bond in Benchmark-Format, der 2,6- fach überzeichnet war. Im Juni folgte eine EUR 150 Mio. Tier II- Anleihe, die trotz des unmittelbar zuvor ausgebrochenen Israel-Iran- Konflikts 3,6-fach überzeichnet wurde.



Darüber hinaus beteiligten sich IFC (International Finance Corporation) und AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) mit insgesamt EUR 200 Mio. an einer Senior Unsecured Bond-Emission zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten in Mittel- und Osteuropa.

Zum Halbjahresende 2025 lag die Kernkapitalquote bei über 19 %, das Kernkapital betrug EUR 779,1 Mio. Die erfolgreiche Tier-II- Emission stärkt die regulatorischen Puffer der Kommunalkredit und schafft Spielraum für weiteres gezieltes Wachstum in den europäischen Märkten. Parallel dazu investiert Kommunalkredit in technologische Modernisierung, den Ausbau der Digitalisierung und die Neuausrichtung zentraler Prozesse. Erfolge zeigen sich deutlich: Die Cost-Income- Ratio verbesserte sich im ersten Halbjahr 2025 auf 37,9 % (H1 2024: 39,0 %).



Ab September 2025 übernimmt Jacques Ripoll das CEO-Mandat der Kommunalkredit. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung aus leitenden Positionen bei Crédit Agricole und Banco Santander mit. Seine Bestellung gilt als strategischer Schritt zur Stärkung der internationalen Marktpräsenz. Ripoll ergänzt ein Vorstandsteam, das für Kontinuität und fachliche Tiefe steht: Sebastian Firlinger (CFO, CRO), John Weiland (CCO) und Nima Motazed (COO) bleiben in ihren Funktionen und werden den Wachstumskurs gemeinsam mit dem neuen CEO fortsetzen.



Der Halbjahresfinanzbericht 2025 der Kommunalkredit ist ab sofort verfügbar unter https://www.kommunalkredit.at/investor- relations/finanzberichte



Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG

Corporate Communication & Marketing

Mag. Marcus Mayer

Telefon: +43 1 31631 593

E-Mail: communication@kommunalkredit.at

Website: https://www.kommunalkredit.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0026 2025-08-14/09:29

