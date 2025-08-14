NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Hersteller von Baumaschinen habe die erwartete saisonal übliche Erholung vollzogen, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In Europa hätten die Geschäfte angezogen./rob/bek/la
ISIN: DE000WACK012
