q.beyond unterstreicht Vorreiterrolle bei Einführung von AI-Technologien



14.08.2025 / 10:00 CET/CEST

Erfolgreicher Marktstart der lokalen und souveränen generativen AI-Plattform "Private Enterprise AI"

q.beyond erreicht mit "Prioritized Tier"-Status höchste Stufe im "Microsoft Copilot Jumpstart"-Partnerprogramm

Neuer, AI-basierter "OnePhoneBook Agent" erleichtert digitale Kommunikation in natürlicher Sprache in Microsoft-365-Umgebung Köln, 14. August 2025 - Der IT-Dienstleister q.beyond baut sein Portfolio an AI-Services und -Leistungen weiter aus und intensiviert dazu die Zusammenarbeit mit Partnern wie Microsoft und SAP sowie die eigene Entwicklungstätigkeit. Bereits im Frühjahr 2025 hatte q.beyond mit der "Private Enterprise AI" als eines der ersten Unternehmen in Europa eine lokale und souveräne generative AI-Plattform vorgestellt. Die vom Markt mit hohem Interesse aufgenommene Plattform verarbeitet Unternehmensdaten in einer dedizierten und geschützten Private Cloud entweder in kundeneigenen Rechenzentren oder in den zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren von q.beyond. Nun hat q.beyond den Status " Prioritized Tier" im "Microsoft Copilot Jumpstart"-Partnerprogramm erreicht - die höchste Anerkennungsstufe in diesem Programm. q.beyond zählt damit zu den wenigen exklusiven Partnern, deren Expertise und Erfolge bei der Implementierung des AI-gestützten Assistenten durch Microsoft hervorgehoben werden. Expertise in Beratung, Entwicklung und Implementierung von KI-Anwendungen "Diese Auszeichnung untermauert die Position von q.beyond als führender Digitalisierungspartner für den Mittelstand", erklärt q.beyond-CEO Thies Rixen und fügt an: "Mit unserer Expertise in der Beratung, Entwicklung und Implementierung von AI-Anwendungen können Unternehmen ihre digitale Transformation selbstbestimmt und souverän vorantreiben." Dazu gestalte q.beyond gemeinsam mit Kunden individuelle Use-Cases, die echten Mehrwert schaffen. Einen solchen Mehrwert bietet beispielhaft der neue selbst entwickelte "OnePhoneBook Agent". Dieser KI-basierte Agent ist nahtlos in "Microsoft 365 Copilot" integriert und ermöglicht Nutzenden, in natürlicher Sprache nach Kontakten in angebundenen Quellen wie CRM- und ERP-Systemen oder anderen Kontaktdatenbanken zu suchen. Darüber hinaus können direkt aus der Copilot-Umgebung heraus E-Mails an diese Kontakte verfasst und versendet werden - ebenfalls in natürlicher Sprache. Der Einsatz des neuen Agenten ist aber nicht auf die Microsoft-Umgebung beschränkt. Möglich ist auch die Verbindung mit weiteren generativen AI-Systemen, wie zum Beispiel SAP-Joule, um eine durchgängige AI-gestützte Arbeitsumgebung über hybride Systemgrenzen hinweg zu schaffen. Strategischer Hebel für Produktivität und Transformation im Mittelstand Mit der Einführung des "OnePhoneBook Agents" sowie der Auszeichnung als "Prioritized Tier"-Partner baut q.beyond seine führende Position bei der Einführung von AI-Technologien weiter aus. Das zuständige Mitglied der q.beyond-Geschäftsleitung, Alexander Hartmann, verfolgt mit seinem exzellenten Team ein ehrgeiziges Ziel: "Wir wollen Copilot nicht nur als Tool, sondern als strategischen Hebel für Produktivität und Transformation im deutschen Mittelstand und darüber hinaus etablieren." Der Prioritized-Tier-Status sei ein bedeutender Meilenstein auf diesem Weg. Als Prioritized-Tier-Partner profitiert q.beyond von direktem Zugang zu Microsofts Copilot-Teams, strategischer Unterstützung und Fördermöglichkeiten zur Beschleunigung von Roll-outs. Ähnlich eng arbeitet q.beyond auch mit SAP bei der Einführung von Joule, dem AI-Copiloten mit integriertem AI-Agenten des deutschen Softwarekonzerns, zusammen. Für q.beyond-Manager Hartmann steht bei der Auswahl der richtigen Tools und deren Implementierung immer der Kundennutzen im Vordergrund: "Unser Anspruch ist es, für jede Anwendung und in jeder Umgebung die bestmögliche AI-Lösung zu finden, um die Wertschöpfung unserer Kunden zu optimieren und deren Effizienz zu steigern."





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. IT-Souveränität ist dabei unser zentraler Anspruch. Das starke Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, AI und Security mit. Mit Standorten in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigenen zertifizierten Rechenzentren und mehr als 25 Jahren Erfahrung zählt q.beyond zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



