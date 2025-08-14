Fortschritte: American West Metals meldet starke Entwicklungen im Juni-Quartal 2025

Anzeige / Werbung

Fortschritte beim Storm Copper Project

American West Metals meldet starke Entwicklungen im Juni-Quartal 2025

Managing Director David O'Neill hat in einem Brief an die Aktionäre über die deutlichen Fortschritte im Projektportfolio vonAmerican West Metals (ASX: AW1, FSE: R84, WKN: A3DE4Y) im Juni-Quartal 2025 berichtet. Das Unternehmen setzt weiterhin auf eine Dual-Strategie, die sowohl hochwirksame Exploration als auch die zügige Weiterentwicklung hin zur kurzfristigen Produktion umfasst.

Beim Storm Copper Project in Nunavut, Kanada, wurden im Rahmen der Explorationsarbeiten mächtige Abschnitte mit hochgradigen Kupfersulfiden durch RC-Bohrungen erschlossen. In mehreren tiefen Diamant- und flachen RC-Bohrlöchern wurden deutliche visuelle Sulfide festgestellt, deren Analyseergebnisse in Kürze erwartet werden. Darüber hinaus konnten entlang eines rund acht Kilometer langen Streichens im Storm-Tornado-Korridor umfangreiche Kupfer-Gossans und Aufschlüsse identifiziert werden. Luftgestützte geophysikalische Messungen und geochemische Untersuchungen haben zudem neue regionale Zielgebiete hervorgebracht, die nun weiter erkundet werden sollen.

Parallel zur Exploration schreitet auch die Entwicklung des Projekts voran: Eine Kapitalerhöhung in Höhe von 2 Millionen US-Dollar sowie eine bindende Abnahmevereinbarung mit Ocean Partners sichern 100 Prozent der künftigen Basismetallproduktion von Storm. Ocean Partners wird zusätzlich Projektfinanzierung und technisches Know-how bereitstellen, wodurch der Weg zur Produktion deutlich risikoärmer wird. Die Arbeiten an der Vor-Machbarkeitsstudie sowie die Genehmigungsverfahren verlaufen planmäßig.

West Desert profitiert von politischer Unterstützung

Für das West Desert Project in Utah, USA, wird derzeit eine strategische Bewertung vorgenommen, die von einer wachsenden politischen Unterstützung für die heimische Rohstoffproduktion begleitet wird. O'Neill berichtete, dass das Unternehmen kürzlich ein Schreiben von Präsident Donald J. Trump erhalten habe, in dem er die Bedeutung der Sicherung der mineralischen Unabhängigkeit der USA betont. In dem Schreiben heißt es: "Gemeinsam werden wir unsere industrielle Stärke wiederherstellen, unsere mineralische Unabhängigkeit zurückgewinnen… und Amerika größer denn je machen."

West Desert beherbergt eines der größten unerschlossenen Vorkommen kritischer Mineralien in den Vereinigten Staaten und profitiert daher besonders von diesem günstigen politischen Umfeld.

Copper Warrior mit verlängerter Optionsfrist

Beim Copper Warrior Project, ebenfalls in Utah, wurde die Optionsfrist verlängert, um weitere Explorationsarbeiten vor einer möglichen Entwicklungsentscheidung zu ermöglichen.

Ausblick auf eine aktive zweite Jahreshälfte

Mit Blick auf die kommenden Monate kündigte O'Neill an, dass die Bohr- und Explorationsaktivitäten bei Storm in der zweiten Jahreshälfte 2025 fortgesetzt werden. Die Analyseergebnisse aus den jüngsten Bohrprogrammen werden in den kommenden Wochen erwartet. Mit starken technischen Resultaten, gesicherter strategischer Finanzierung und zunehmender geopolitischer Unterstützung für die US-Assets sieht er das Unternehmen vor einer sehr aktiven und wertsteigernden Phase.

Vom 9. bis 12. September 2025 wird O'Neill American West Metals auf dem Precious Metals Summit in Beaver Creek, Colorado, vertreten und dort mit Investoren und Branchenpartnern zusammentreffen.

Aktienkurs reagiert bislang kaum

Trotz der Vielzahl an positiven Entwicklungen spiegelt sich der Fortschritt bislang nicht im Aktienkurs wider. Der Markt hat die jüngsten Nachrichten und die strategischen Weichenstellungen bislang kaum honoriert. O'Neill betonte, dass er überzeugt ist, dass sich die starken Fundamentaldaten und die klaren Entwicklungsperspektiven mittelfristig auch in einer entsprechenden Neubewertung der Aktie niederschlagen werden.





Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: AU0000187239