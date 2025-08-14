In der heutigen Pressemeldung von RWE war die Rede von einem "guten Halbjahresergebnis". An der Börse kamen die Zahlen allerdings weniger gut an. Schafft der DAX-Versorger auch in diesem Jahr beim Gewinn je Aktie positiv zu überraschen? Im ersten Halbjahr 2025 erzielte RWE ein bereinigtes EBITDA von 2,1?Mrd.?Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 0,8?Mrd.?Euro. Das bereinigte Nettoergebnis je Aktie lag bei 1,06?Euro, womit bereits die Hälfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
