Verhaltene Zuversicht am Markt - Lanxess enttäuscht, Swiss Re überzeugt

Der DAX zeigt sich am Donnerstagmorgen mit einem verhaltenen Aufwärtstrend. Während die US-Indizes in der Vorbörse noch keine klare Richtung finden, rutscht der Nikkei in Tokio spürbar ab - ein Hinweis auf die anhaltende Unsicherheit in Asien. Die Anleger blicken heute auf eine Gemengelage aus Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen und geopolitischen Spannungen, die den Takt an den Märkten vorgeben.
Makroökonomischer Überblick:
In Großbritannien sorgt ein überraschend kräftiger Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im Juni für positive Impulse: Mit einem Plus von 0,4 Prozent übertrifft die Wirtschaft die Erwartungen deutlich und signalisiert eine gewisse Widerstandskraft gegenüber dem globalen Gegenwind. In den USA richtet sich der Blick auf die Veröffentlichung der Produzentenpreise für Juli am Nachmittag. Die Märkte erwarten einen moderaten Anstieg um 0,2 Prozent.
Aktien im Fokus:
Lanxess steht heute unter besonderer Beobachtung. Die Aktie zeigt sich deutlich schwächer - kein Wunder angesichts der Zahlen, die der Spezialchemiekonzern vorgelegt hat. Im zweiten Quartal sank der Umsatz um 12,6 Prozent, das operative Ergebnis (EBITDA vor Sondereinflüssen) fiel um über 17 Prozent. Besonders belastend: Die Jahresprognose wurde spürbar nach unten korrigiert. Vorstandschef Matthias Zachert verweist auf ein "deutlich eingetrübtes konjunkturelles Umfeld" und zusätzliche Unsicherheiten durch Zolldiskussionen mit den USA. Die Märkte reagieren entsprechend.
Ganz anders präsentiert sich Swiss Re. Der Rückversicherer überzeugt mit einem kräftigen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr: 2,6 Milliarden Dollar bedeuten ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz rückläufigem Versicherungsumsatz punktet das Unternehmen mit robusten versicherungstechnischen Margen und einem starken Anlageergebnis. Vorstandschef Andreas Berger zeigt sich zuversichtlich, das Jahresziel von über 4,4 Milliarden Dollar Gewinn zu erreichen - die Aktie legt zu.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Gold
|Bull
|UG8PZR
|5,29
|3287,539509 USD
|49,95
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5P99
|10,74
|23225,92102 Punkte
|22,71
|Open End
|DAX®
|Bull
|HB3UXU
|10,45
|13854,745097 Punkte
|2,33
|Open End
|Zalando SE
|Bull
|HD28D5
|3,97
|19,52814 EUR
|5,87
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG8QA3
|1,30
|24392,552989 Punkte
|177,23
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2025; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Walmart Inc.
|Call
|UG4F82
|0,40
|110,00 USD
|8,5
|18.03.2026
|ASML Holding N.V.
|Call
|HD5EHU
|5,68
|700,00 EUR
|9,58
|17.06.2026
|Cisco Systems Inc.
|Call
|HD1HAZ
|0,25
|75,00 USD
|22,13
|17.12.2025
|Generali S.p.A.
|Call
|UG6YWQ
|0,91
|38,00 EUR
|66,8
|18.03.2026
|S&P 500 INDEX
|Put
|UG8GS4
|0,39
|6000,00 Punkte
|21,74
|17.10.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2025; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Sixt SE
|Long
|HD5BSW
|7,75
|64,962846 EUR
|4
|Open End
|DAX®
|Short
|UG2VAV
|1,18
|27208,206805 Punkte
|-8
|Open End
|RWE AG
|Long
|HC15ZA
|3,38
|23,651776 EUR
|3
|Open End
|thyssenkrupp AG
|Long
|HD2V7G
|1,44
|7,295943 EUR
|4
|Open End
|Fortinet Inc.
|Long
|HD36R9
|7,69
|39,678464 USD
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2025; 10:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen