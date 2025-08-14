Anzeige
Donnerstag, 14.08.2025
Setup für DOGE & LTC Mining läuft an - und diese Aktie steht in der ersten Reihe
WKN: 547040 | ISIN: DE0005470405 | Ticker-Symbol: LXS
Xetra
14.08.25 | 11:31
23,320 Euro
-4,03 % -0,980
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
LANXESS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LANXESS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
23,34023,40011:48
23,38023,42011:48
onemarkets Blog
14.08.2025 11:22 Uhr
74 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Verhaltene Zuversicht am Markt - Lanxess enttäuscht, Swiss Re überzeugt

Der DAX zeigt sich am Donnerstagmorgen mit einem verhaltenen Aufwärtstrend. Während die US-Indizes in der Vorbörse noch keine klare Richtung finden, rutscht der Nikkei in Tokio spürbar ab - ein Hinweis auf die anhaltende Unsicherheit in Asien. Die Anleger blicken heute auf eine Gemengelage aus Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen und geopolitischen Spannungen, die den Takt an den Märkten vorgeben.

Makroökonomischer Überblick:

In Großbritannien sorgt ein überraschend kräftiger Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im Juni für positive Impulse: Mit einem Plus von 0,4 Prozent übertrifft die Wirtschaft die Erwartungen deutlich und signalisiert eine gewisse Widerstandskraft gegenüber dem globalen Gegenwind. In den USA richtet sich der Blick auf die Veröffentlichung der Produzentenpreise für Juli am Nachmittag. Die Märkte erwarten einen moderaten Anstieg um 0,2 Prozent.

Aktien im Fokus:

Lanxess steht heute unter besonderer Beobachtung. Die Aktie zeigt sich deutlich schwächer - kein Wunder angesichts der Zahlen, die der Spezialchemiekonzern vorgelegt hat. Im zweiten Quartal sank der Umsatz um 12,6 Prozent, das operative Ergebnis (EBITDA vor Sondereinflüssen) fiel um über 17 Prozent. Besonders belastend: Die Jahresprognose wurde spürbar nach unten korrigiert. Vorstandschef Matthias Zachert verweist auf ein "deutlich eingetrübtes konjunkturelles Umfeld" und zusätzliche Unsicherheiten durch Zolldiskussionen mit den USA. Die Märkte reagieren entsprechend.

Ganz anders präsentiert sich Swiss Re. Der Rückversicherer überzeugt mit einem kräftigen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr: 2,6 Milliarden Dollar bedeuten ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz rückläufigem Versicherungsumsatz punktet das Unternehmen mit robusten versicherungstechnischen Margen und einem starken Anlageergebnis. Vorstandschef Andreas Berger zeigt sich zuversichtlich, das Jahresziel von über 4,4 Milliarden Dollar Gewinn zu erreichen - die Aktie legt zu.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Gold Bull UG8PZR 5,29 3287,539509 USD 49,95 Open End
DAX® Bull UG5P99 10,74 23225,92102 Punkte 22,71 Open End
DAX® Bull HB3UXU 10,45 13854,745097 Punkte 2,33 Open End
Zalando SE Bull HD28D5 3,97 19,52814 EUR 5,87 Open End
DAX®/X-DAX® Bear UG8QA3 1,30 24392,552989 Punkte 177,23 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2025; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Walmart Inc. Call UG4F82 0,40 110,00 USD 8,5 18.03.2026
ASML Holding N.V. Call HD5EHU 5,68 700,00 EUR 9,58 17.06.2026
Cisco Systems Inc. Call HD1HAZ 0,25 75,00 USD 22,13 17.12.2025
Generali S.p.A. Call UG6YWQ 0,91 38,00 EUR 66,8 18.03.2026
S&P 500 INDEX Put UG8GS4 0,39 6000,00 Punkte 21,74 17.10.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2025; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Sixt SE Long HD5BSW 7,75 64,962846 EUR 4 Open End
DAX® Short UG2VAV 1,18 27208,206805 Punkte -8 Open End
RWE AG Long HC15ZA 3,38 23,651776 EUR 3 Open End
thyssenkrupp AG Long HD2V7G 1,44 7,295943 EUR 4 Open End
Fortinet Inc. Long HD36R9 7,69 39,678464 USD 2 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2025; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

