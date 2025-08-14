© Foto: unsplash.comFoxconn hat im zweiten Quartal 2025 deutlich mehr verdient - vor allem dank der boomenden Nachfrage nach Servern für künstliche Intelligenz. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Elektronik, offiziell als Hon Hai Precision Industry bekannt, meldete einen Betriebsgewinn von 56,60 Milliarden New Taiwan Dollar (1,62 Milliarden Euro). Das entspricht einem Anstieg um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertraf die Markterwartungen. Der Nettogewinn lag mit 44,36 Milliarden New Taiwan Dollar ebenfalls klar über den Prognosen von LSEG SmartEstimates. Die Aktie setzt ihren Lauf fort. In den vergangenen vier Wochen steigerte sie ihren Wert um ein Fünftel: Der Umsatz blieb mit 1,79 Billionen New …Den vollständigen Artikel lesen ...
