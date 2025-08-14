DJ Rheinmetall-Personalchefin geht wegen unterschiedlicher Auffassungen
DOW JONES--Rheinmetall bekommt eine neue Personalvorständin. Wie der DAX-Konzern mitteilte, verlässt Ursula Biernert-Kloß das Unternehmen nach knapp einem Jahr im Vorstand zum Ende des Monats wegen "unterschiedlicher Vorstellungen hinsichtlich strategischer Fragestellungen". Ihre Nachfolgerin wird Vera Saal, derzeit Executive Vice President Labour Relations, die zum 1. September berufen wurde. Biernert-Kloß sitzt erst seit dem 1. Oktober 2024 im Vorstand.
