Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas zugelegt. Die Marktteilnehmer warten mit Spannung auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,27 Prozent auf 5.402,96 Punkte. An den Börsen ausserhalb des Euroraums ging es ebenfalls moderat nach oben. Der Schweizer SMI legte um 0,15 Prozent auf 11.996,47 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab