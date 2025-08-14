EQS-News: Delticom AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Delticom veröffentlicht Halbjahresbericht 2025: Umsatzwachstum um 12 %
Sehnde, den 14. August 2025 - Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, veröffentlicht heute den Bericht für das erste Halbjahr 2025.
Das deutsche Ersatzreifengeschäft konnte nach der positiven Entwicklung in 2024 im ersten Halbjahr 2025 nur ein leichtes Wachstum verzeichnen. Ersten Schätzungen zufolge wurden in den ersten sechs Monaten rund 1 % mehr Pkw-Reifen an Verbraucher verkauft. Während der Absatz von Sommer- und Winterreifen um jeweils etwa 4 % zurückging, stieg die Nachfrage nach Ganzjahresreifen um rund 8 %. Laut dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e. V. (bevh) setzte sich der Aufwärtstrend im deutschen Onlinehandel zur Jahresmitte fort. Ausschlaggebend war ein beschleunigtes Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2025 von 3,8 %. Bereits im ersten Quartal war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von 3,2 % auf 19,7 Mrd. € gestiegen. Insgesamt wuchs der Umsatz im E-Commerce in Deutschland im ersten Halbjahr 2025 um 3,5 % auf 39,8 Mrd. €.
14.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delticom AG
|Hedwig-Kohn-Straße 1
|31319 Sehnde
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)511-93634-8000
|Fax:
|+49 (0)511 8798 9138
|E-Mail:
|info@delti.com
|Internet:
|www.delti.com
|ISIN:
|DE0005146807
|WKN:
|514680
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2184080
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2184080 14.08.2025 CET/CEST