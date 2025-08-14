(Neu: Mehr Details, Hintergrund und aktuelle Kurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen haben am Donnerstag die Aktien von Friedrich Vorwerk und der Mutter MBB belastet. Nach endgültigen Halbjahreszahlen büßten die Anteile des im SDax notierten Energie-Infrastrukturunternehmens 1,4 Prozent auf 85,00 Euro ein, hatten allerdings am Vortag bei 89,60 Euro ein Rekordhoch erreicht.

Für die Papiere der Beteiligungsgesellschaft MBB, die an diesem Tag ebenfalls endgültige Halbjahreszahlen vorlegte, ging es um 3,0 Prozent auf 166,60 Euro abwärts. Sie hatten Ende Juli bei 178 Euro eine Bestmarke erzielt.

Am Markt wurde mit Blick auf Friedrich Vorwerk in erster Linie von Gewinnmitnahmen gesprochen. Zwar wurde auch auf den Auftragseingang verwiesen, der auf 220 Millionen Euro gesunken war, nach 408 Millionen Euro in der ersten Jahreshälfte 2024. Allerdings war dies keine Überraschung mehr angesichts der bereits vor drei Wochen veröffentlichten vorläufigen Zahlen.

"Die Aktien des Spezialisten für Pipeline- und Anlagenbau konnten zuletzt von vielen positiven Nachrichten rund um die geplanten Infrastrukturprogramme in Deutschland und der Europäischen Wirtschaftsunion profitieren", erklärte Aktienexperte Andreas Lipkow die aktuellen Kursverluste. Das spiegelten die Quartalszahlen in weiten Teilen wider, auch wenn nun einige Anleger angesichts der Kursrally Gewinne mitnähmen.

Am 23. Juli hatte Friedrich Vorwerk nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr die Ziele für den Umsatz und die operative Ergebnis-Marge 2025 deutlich höher gesteckt. Analysten hatten daraufhin ihre Kursziele für die Aktie angehoben: Das Bankhaus Metzler etwa auf 95 Euro, die Berenberg Bank auf 100 Euro.

MBB, die an jenem Tag ebenfalls Zahlen vorgelegt hatten, konnten vom Optimismus bei Vorwerk profitieren und ihre Ziele höher setzen. Die Kurse der beiden Unternehmen laufen seit Jahresbeginn allerdings deutlich auseinander: Während die Friedrich-Vorwerk-Papiere seither um rund 215 Prozent gestiegen sind, legten die von MBB nur um knapp 67 Prozent zu.

Der gesamte Börsenwert von Friedrich Vorwerk beläuft sich mittlerweile auf rund 1,7 Milliarden Euro. Die Marktkapitalisierung von MBB liegt bei rund 900 Millionen Euro, wobei allein die Beteiligung an dem mittelständisch familiengeführten Familienunternehmen Friedrich Vorwerk 850 Millionen Euro wert ist. Zudem ist MBB mit unter anderem auch am ehemaligen SDax-Unternehmen Aumann beteiligt.