Der niederländische Schnellladebetreiber hat seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Der Umsatz im Bereich Laden stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 44 Prozent - aber auch der Verlust fällt größer aus als noch 2024. Den Umsatz im Ladegeschäft beziffert Fastned konkret mit 54,3 Millionen Euro, eben die erwähnten 44 Prozent über dem ersten Halbjahr 2024. Damit war das Umsatzwachstum erstaunlich konstant: In den ersten sechs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
