Der Schnellladeanbieter Fastned hat sein Ladenetz um drei neue Standorte erweitert. Der erste neue Lade-Hub wurde im Rahmen des Deutschlandnetzes errichtet. Dieser befindet sich auf dem Parkplatz Löwenburg an der A2 bei Porta Westfalica. Zwei weitere Standorte wurden hingegen in der italienischsprachigen Schweiz in Betrieb genommen. Im Rahmen des Deutschlandnetzes erhielten im Februar 2024 vier Betreiber den Zuschlag zum Aufbau von nahezu 1.000 Schnellladepunkten ...

